«Джигурда дал Милонову по пузу, тот плакал». А. Емельяненко — о бое актёра и депутата

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как прошёл поединок между 60-летним актёром Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Виталием Милоновым. Стороны решили не раскрывать, каким получился бой
«Ходили весь бой. Судья говорит: «Вы будете боксировать?» Джигурда дал два раза по пузу и победил. Милонов потом крокодильими слезами плакал. Порнографией занимаются», — рассказал Емельяненко в подкасте «Серёжа и микрофон».
Организатором поединка Милонов — Джигурда выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя. Также Джигурда вызывал на бой Александра Емельяненко, попросив полгода на подготовку. Джигурда уже успел дебютировать в смешанных единоборствах. Имя соперника и результат поединка не сообщаются.
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