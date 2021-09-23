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«Джигурда дал Милонову по пузу, тот плакал». А. Емельяненко — о бое актёра и депутата

«Джигурда дал Милонову по пузу, тот плакал». А. Емельяненко — о бое актёра и депутата
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как прошёл поединок между 60-летним актёром Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Виталием Милоновым. Стороны решили не раскрывать, каким получился бой

«Ходили весь бой. Судья говорит: «Вы будете боксировать?» Джигурда дал два раза по пузу и победил. Милонов потом крокодильими слезами плакал. Порнографией занимаются», — рассказал Емельяненко в подкасте «Серёжа и микрофон».

Организатором поединка Милонов — Джигурда выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя. Также Джигурда вызывал на бой Александра Емельяненко, попросив полгода на подготовку. Джигурда уже успел дебютировать в смешанных единоборствах. Имя соперника и результат поединка не сообщаются.

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