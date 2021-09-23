Ф. Емельяненко поступил на бюджет в магистратуру университета. Специальность — садоводство

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поступил на бюджетное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. 44-летний спортсмен будет обучаться по специальности «Садоводство».

Сообщается, что на вступительных экзаменах Емельяненко набрал девять баллов из десяти возможных.



Следующий бой Емельяненко проведёт 23 октября. Соперником Фёдора станет Тимоти Джонсон. Не исключено, что для Емельяненко этот бой станет последним в карьере, хотя по контракту с лигой у него остаётся ещё два поединка. В последний раз он появлялся в клетке в декабре 2019 года. Тогда Фёдор досрочно победил Куинтона Джексона на турнире в Японии.