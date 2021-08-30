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Bellator 269: Фёдор Емельяненко vs Тимоти Джонсон, дата боя, трансляция, где смотреть онлайн бой Емельяненко — Джонсон

«Не бойцовский возраст». Последний Император проиграет на первом турнире Bellator в России
Иван Уральский
Фёдор Емельяненко vs Тимоти Джонсон
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Фёдор Емельяненко проведёт первый бой за два года. Его поединок может стать главным разочарованием года.

23 октября на стадионе «ВТБ-Арена» состоится турнир Bellator 269 — это первое мероприятие промоушена Скотта Кокера в России. Историческое событие для страны. И кому участвовать в главном поединке, если не Фёдору Емельяненко — символу смешанных единоборств. Соперником нашего тяжеловеса станет второй номер рейтинга Тимоти Джонсон.

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Когда бой?

Начало боя ориентировочно 23 октября в 22:00 мск. Старт поединков в предварительном карде намечен на 18:00.

Кард турнира UFC 266

На данный момент известно о трёх подтверждённых поединках. Россияне обычно не любят драться с соотечественниками, но Андрей Корешков решил предстать перед своими болельщиками и сойтись в клетке с Рустамом Хабиловым, бывшим бойцом UFC.

«Не раздумывая согласился. Это же такая возможность выступить в России. Тем более я считаю, что соперник вообще по силам. Не в обиду Рустаму. Мне кажется, всё должно прекрасно пройти. Я даже не рассчитывал выступить в России, потому что в Америке мне сказали, что все места забиты и кард сформирован полностью», — сказал Корешков о бое с соотечественником.

Впервые с 2019 года в октагон выйдет Виталий Минаков, который тогда победил не кого-нибудь, а Джонсона. Соперником россиянина станет Тайрелл Форчун. В клетку выйдет и Усман Нурмагомедов, правда, его соперник ещё неизвестен.

  • Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон
  • Виталий Минаков – Тайрелл Форчун
  • Андрей Корешков – Рустам Хабилов
  • Анатолий Токов – Шараф Давлатмуродов (официально не подтверждён)
  • Усман Нурмагомедов — ?

Последний бой для Фёдора?

Емельяненко-старший провёл славную карьеру, был легендой Прайда. Пару раз выигрывал Гран-при, а также защищал свои титулы. Его поединок с Мирко Крокопом имеет статус легендарного. В 2012 году Фёдор объявил о завершении карьеры в 35 лет. К тому моменту он имел репутацию одного из самых уважаемых людей в мире ММА. Долгое время Фёдор поддерживал форму, а потом заявил о продолжении карьеры в 39 лет. Конечно, для его статуса и наследия это не самое лучшее решение, но что поделать, если ему нравится выходить в октагон. После пары побед он дебютировал в Bellator c поражения от Мэтта Митрионе. Затем дошёл до финала Гран-при, но его за 35 секунд нокаутировал Райан Бейдер. Последний поединок датируется концом 2019 года — нокаут Куинтона Джексона.

Емельяненко совсем не интересен трэш-ток, его интервью не собирают миллионов просмотров, зато его уважает всё ММА-сообщество, и не только.

«Единственное рукопожатие, после которого я не хотел мыть руки, — заявил в своем время Дональд Трамп. Какие-то слова излишни.

Вряд ли грядущий бой будет последним для Фёдора. Он говорил, что по контракту с промоушеном у него остаётся всего два поединка, а мы его знаем как человека слова.

Ранее российский боец признавался, что задумывался об уходе в 2020 году, когда из-за пандемии никак не мог выйти в октагон. С другой стороны, было бы красиво закончить карьеру в России, ещё лучше — победой. Но даже в случае поражения никто не кинет в Последнего Императора камень. Он уже давно всем и всё доказал.

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Кто соперник?

Желающих стать следующим оппонентом Фёдора Емельяненко было предостаточно — Джуниор дос Сантос (называл себя идеальным кандидатом), Фабрисиу Вердум (красивая история с возможным реваншем), Алистар Оверим, но россиянин согласился на Тимоти Джонсона. 36-летний американец не снискал славы в UFC — 4 победы и 3 поражения, одно из которых от Александра Волкова (очень близкий поединок). В Bellator он начал с проигрышей Виталию Минакову и Чейку Конго, затем серия из трёх побед и недавнее поражение Валентину Молдавскому. Тем не менее занимает второе место в тяжёлом дивизионе.

Многие ждали громкую афишу со звёздным соперником, в идеале старичком из поколения Фёдора, чтобы поностальгировать. Но вот Джонсон совсем не медийный, при этом достаточно крепкий, вязкий и неудобный — может затянуть бой и взорваться в последних раундах. Недаром с молодым Молдавским выстоял 25 минут (любители теорий заговора могут предположить, что Фёдор давно готовился к этому сопернику и «подкинул» под него своего ученика). После поражения от Минакова американец заметно прибавил. Ещё и Емельяненко фактически перестал бороться, выходит с опущенными руками, лезет в рубку в стойке с теми, кто банально моложе (разница с Джонсоном в восемь лет) и обладает лучшей физической формой.

«Одно из двух: он выбрал меня, потому что решил, что сможет вырубить быстро. Я не хочу так думать. Думаю, что он выбрал меня, потому что Федор — воин. У него менталитет воина… Я дам ему настоящий бой. Он выбрал парня, который выйдет в клетку не просто из-за его громкого имени. Он знает, что ему предстоит настоящая драка», — сказал сам Джонсон о бое.

Прогнозы экспертов на бой

«Джонсон на самом деле опасный соперник. От Фёдора мы и раньше слышали, что он провёл последний бой, но он вернулся. Сейчас я думаю, ему тоже пора уходить. Он намного старше меня, возраст уже сказывается. Надеюсь, что Емельяненко выиграет последний бой и красиво закончит свою блестящую карьеру», — поделился своим мнением президент лиги Eagle Fighting Championship Шамиль Завуров.

Александр Емельяненко находится не в лучших отношениях с братом, но всё равно верит в его победу.

«Фёдор сможет победить, он на ринг выходит ради победы. Другой вопрос, в какой форме будет мой брат. Не знаю, как он тренируется, если как и прежде, то труда ему не составит победить американца», — рассказал Александр.

Высказался по грядущему бою и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Ребята, Федору уже идет 45-й год. Давайте будем честными: это не бойцовский возраст. Да, можно заработать денег. А насчет оппонента я сразу сказал, что это самый опасный соперник. Конечно, в целом в тяжёлом дивизионе я не вижу, что Джонсон представляет какую-то значимость, но для Федора в данный момент он серьёзный соперник», — заявил Хабиб.

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А вот бразильский тяжеловес Марсело Голм ставит на американца.

«Джонсон — тот парень, который принёс мне моё первое поражение, и это был скучный бой без особых действий. Он прижал меня к клетке и стоял. Он определённо попытается сделать то же самое против Емельяненко, особенно из-за разницы в размерах. Он намного больше Фёдора, поэтому я думаю, что он будет использовать свой вес, чтобы хотя бы провести какое-то время у клетки.

Он знает, что Фёдор очень взрывной. Это, конечно, не тот Фёдор, каким был в прежние времена, но это всё ещё Фёдор. Он всё ещё опасен. Думаю, что Джонсон постарается удержать его там, по крайней мере, в течение первого и второго раундов, чтобы утомить Фёдора. Я не буду парнем, который недооценивает Фёдора, но думаю, что Тимоти в конечном итоге выиграет по очкам», — объяснил свой выбор Джонсон.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Емельяненко — Джонсон

Трансляция этого боя начнётся ориентировочно в 22:00 по московскому времени и будет доступна в видеосервисе Okko Sport.

Результаты боя Фёдор Емельяненко— Тимоти Джонсон

Результат поединка станет известен по истечении пяти раундов, если поединок не закончится досрочно. Емельяненко за свою долгую карьеру никогда не проводил в октагоне больше трёх раундов. Джонсон в июне на Bellator 261 в пяти раундах уступил Валентину Молдавскому — ученику Фёдора.

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