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«Я настолько опасен». Александра Емельяненко заблокировали в TikTok

«Я настолько опасен». Александра Емельяненко заблокировали в TikTok
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Известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко заблокировали в социальной сети TikTok. Аккаунт спортсмена заблокировали по причине «Опасные личности и организации». Александр уже подал жалобу с просьбой разблокировать его страницу.

«Я настолько опасен, что даже TikTok меня блокирует», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Несколько дней назад Александр победил блогера Артёма Тарасова судейским решением, поединок проходил по правилам кулачных боёв. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.

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