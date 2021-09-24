Джонс объяснил, почему не хочет драться с Миочичем

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, как проходит его подготовка к дебюту в тяжёлой весовой категории, а также дал понять, кого видит своим следующим соперником.

«Если дело в деньгах, то признаю, что бой с Фрэнсисом Нганну предпочтительнее. Но сейчас я хочу пояс. И да, мне нужны большие деньги. В настоящее время я целиком открыт для идей. Я столько лет боролся, чтобы наступил этот момент.



Я борюсь за наследие и знаю, что победа над Стипе Миочичем будет иметь огромное значение в этом смысле. Однако прямо сейчас у него нет пояса, к тому же он не самый известный тяжеловес. А я лишь хочу, чтобы Америка была в восторге от ММА. Ей нужны топовые бои.



Что касается поединка Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана, то думаю, что он будет захватывающим. Хотя мне кажется, что я дрался с парнями, которые были намного жёстче и универсальны, к тому же обладали большим опытом. Но в любом случае это будет большой бой.



Так вот, будь то Фрэнсис или Сириль — неважно — я просто хочу снова стать чемпионом. Чемпионом в тяжёлом весе», — приводит слова Джонса ESPN US.