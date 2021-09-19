Джон Джонс отреагировал на решение Кондита завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на решение бывшего временного чемпиона промоушена, американца Карлоса Кондита завершить профессиональную карьеру.



«Карлос, мой брат, ты надирал много задниц, выигрывал титулы, путешествовал по миру, построил прекрасные отношения и заработал кучу денег. Твоя карьера в ММА была очень успешной. Спасибо, что был источником вдохновения на протяжении многих лет. Моё уважение к тебе больше, чем ты можешь представить. Я всегда в твоём углу», — написал в своём «инстаграме» Джонс.

Фото можно посмотреть на странице Джона Джонса в «Инстаграме».

Комментарий под постом Джонса оставил сам Карлос.



«Спасибо, брат. Для меня было честью тренироваться вместе с тобой и смотреть, как ты становишься лучшим из лучших. А самым главным в этом путешествии было то, что друзья шли по одному пути», — написал Кондит.