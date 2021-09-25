«Коротких путей нет». Костя Цзю — о следующем бое сына

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в своём «инстаграме» разместил новый пост, посвящённый предстоящему поединку своего сына, Тимофея. 17 ноября, в австралийском городе Голд-Косте, Цзю-младший проведёт бой с 31-летним японским бойцом Такеши Иноуэ.
«Очередной бой моего сына против японца Иноуэ. 17 ноября. Коротких путей нет», — написал Константин.
Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.
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