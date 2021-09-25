В андеркарде боя Усика случился жёсткий нокаут. Кастильо увезли в больницу

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит успешно провёл первый поединок в полутяжёлом весе. Смит встречался с бывшим претендентом на титул в полутяжёлом весе, доминиканцем Ленином Кастильо.



Поединок завершился уже во втором раунде — Смит правым прямым отправил соперника в тяжёлый нокаут. После падения у Кастильо начались конвульсии, его вынесли с ринга на носилках и отправили в больницу. По словам промоутера Эдди Хирна, Кастильо пришёл в себя.



В послужном списке Ленина Кастильо есть поединок с Дмитрием Биволом за титул WBA в полутяжёлом весе, состоявшийся в октябре 2019 года. Тот бой завершился победой Бивола единогласным судейским решением.

Напомним, главным поединком боксёрского вечера в Лондоне станет бой Александра Усика и Энтони Джошуа.