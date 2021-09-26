Беллью о победе Усика: это — величайшее достижение в истории украинского бокса

Британский боксёр Тони Беллью прокомментировал победу украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Это — величайшее достижение в истории украинского бокса. Джошуа — лучший боксёр мира, это — машина, олимпийский чемпион. Но Усик лучше. Я всегда говорил, что он великий боксёр», — сказал Беллью после боя.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.