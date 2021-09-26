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Двалишвили нокаутировал Мораиса на UFC 266, продлив победную серию до 7 боёв

Двалишвили нокаутировал Мораиса на UFC 266, продлив победную серию до 7 боёв
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся заключительный бой предварительного карда турнира UFC 266 в мужском легчайшем весе между 30-летним грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и 33-летним представителем Бразилии Марлоном Мораисом.

Бой был завершён победой Двалишвили техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда.

Для представителя Грузии эта победа стала седьмой кряду в девяти боях престижного промоушена.

Напомним, в главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

UFC 2021. UFC 266, Лас-Вегас, США
Марлон Мораис - Мераб Двалишвили (W)
26 сентября 2021, воскресенье. 04:40 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
TKO
Марлон Мораис
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