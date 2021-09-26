«Валентина, ты потрясающая». Макгрегор обратился к Валентине Шевченко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал победу 33-летней киргизской чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко, одержанную ею в поединке с представительницей США Лорен Мёрфи. Их бой прошёл в ночь на воскресенье, 26 сентября, в Парадайсе (США).



«Великая ночь боёв. Валентина, ты потрясающая», — написал Макрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Шевченко победила нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда. Для неё это была уже шестая защита титула. Шевченко в смешанных единоборствах провела 25 боёв, в которых отпраздновала 22 победы и потерпела лишь три поражения. В активе Мёрфи 20 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила пять поражений.