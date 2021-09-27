Стив Каннингем: думаю, Усик побьёт Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Стив Каннингем считает, что Александр Усик способен победить Тайсона Фьюри.
«Я думаю, Усик побьёт Фьюри. Усик умеет двигаться, комбинировать и взрываться, когда это нужно. В отличие от меня, у него есть команда менеджеров, которые не позволят Фьюри использовать нарушения. А Фьюри придётся фолить, чтобы замедлить Усика. Вспомните мой бой с ним», — написал Каннингем в своём «твиттере».
Напомним, в минувшие выходные Усик одержал уверенную победу над Энтони Джошуа по очкам: 117:112, 116:112 и 115:113. Британец уже заявил, что хочет получить реванш.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
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