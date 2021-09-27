Тренер Магомедшарипова намекнул на скорое возвращение Забита в октагон
Поделиться
Марк Генри, тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, намекнул на скорое возвращение своего подопечного в октагон.
«Лучший боец UFC в полулёгком весе За-Бист! Он вернулся», — написал Генри в своём «инстаграме», прикрепив арт, на котором изображён Магомедшарипов.
Напомним, ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
20:21
-
19:37
-
18:08
-
16:51
-
16:11
-
15:00
-
14:45
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
12:17
-
11:02
-
10:19
-
09:50
-
09:50
-
06:53
-
05:14
-
04:55
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
00:00
- 26 сентября 2021
-
23:16
-
22:11
-
21:24
-
20:13
-
20:01
-
19:32
-
18:43
-
18:31
-
17:58
-
17:28
-
16:26
-
16:20
-
15:19
Партнерский контент