Тренер Магомедшарипова намекнул на скорое возвращение Забита в октагон

Марк Генри, тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, намекнул на скорое возвращение своего подопечного в октагон.



«Лучший боец UFC в полулёгком весе За-Бист! Он вернулся», — написал Генри в своём «инстаграме», прикрепив арт, на котором изображён Магомедшарипов.

Напомним, ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.