«Навсегда брошу алкоголь». Джон Джонс прокомментировал свой арест

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал свой арест.



«У меня было слишком много травм, чтобы продолжать употреблять алкоголь. Мой мозг просто не может больше с этим справляться. Я навсегда брошу алкоголь. Планирую превратить этот кошмар в лучшее, что случалось в моей жизни. Сейчас самое время начать работать лучше, чем когда-либо. Дьявол — зло, а бог — добро. Я должен вернуться на лошадь», — написал Джон Джонс в своём «инстаграме».



Несколько дней назад Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.



Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.