Российский боец Пётр Ян прокомментировал решение UFC заменить Алджэмейна Стерлинга на Кори Сэндхагена в предстоящем бою с ним. Напомним, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг отказался от боя с Яном, который был запланирован на 30 октября в Абу-Даби, из-за проблем с шеей.

«Сэндхаген — достойный претендент на титул. Он опасный, жёсткий боец, который показал отличный бой с Диллашоу. Да, он проиграл по делу, но Ти Джей восстанавливается после операции, поэтому шанс дали Кори. Честно говоря, я недоволен тем, что титул чемпиона будет временным, но это политика UFC, туда я не лезу. Рад тому, что могу выйти и сделать свою работу, — очень много людей ждёт мой поединок. О Стерлинге больше не думаю — он трус. Сначала побью Сэндхагена, а что будет дальше, мы узнаем после», — цитирует Яна пресс-служба его клуба «Архангел Михаил».