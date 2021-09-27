Стерлинг опять сбежал от Яна. Так, может быть, его друг Двалишвили прикроет?

Алджэмейн Стерлинг снялся с матча-реванша против Петра Яна. Кто-то скажет, что это ожидаемо. И он будет прав. Но, похоже, про Стерлинга придётся забыть как минимум на месяц, пока не будет выявлен победитель боя Пётр Ян против сменщика Стерлинга, а то и на полгода. Так как No Mercy возглавляет кард, его менеджмент занимается поиском нового соперника в срочном порядке. Эти слова подтвердил его менеджер Саят Абдрахманов, как и то, что теперь Пётр будет драться за временный титул. Видимо, Дана Уайт не лишит Стерлинга чемпионского пояса.

В легчайшем весе очень жёсткая конкуренция и благо выбор соперника очень богатый. «Выбирай не хочу» — как говорится. Буквально сразу появилась информация, что действующего чемпиона может заменить Кори Сэндхаген. Да, это самая очевидная кандидатура. Но решили пофантазировать на тему того, с кем Петру драться выгоднее или просто полезнее.

Кори Сэндхаген

По версии некоторых источников, именно Кори, скорее всего, выйдет вместо Стерлинга. Да, Кори проиграл свой последний поединок Ти Джею Диллашоу. Но как он проиграл его? Раздельным близким решением, где всё было на тоненького. Тогда бойцы закатили, как бы сказал Геннадий Головкин, Big Drama Show. Плюс Кори имеет личные счёты со Стерлингом, которому он проиграл на второй минуте первого раунда сабмишеном.

С тех пор Сэндхаген совершил качественный скачок, нокаутировав Марлона Мораеса и Фрэнки Эдгара менее чем за два раунда. Несмотря на то что он очень скучный с маркетинговой точки зрения, он крайне неудобен из-за своей антропометрии. При весе 61 кг рост Кори составляет 180 см. Это на 10 см больше, чем у Петра. Потому Сэндхагена нельзя недооценивать. Он очень опасный и недооценённый оппонент.

Да, Кори будет андердогом на бумаге, но это будет только на руку американцу. Ибо ему не впервой выступать в роли тёмной лошадки. Тем более Кори серьёзно спрогрессировал за последние годы, что показал в схватке с Ти Джеем. Он определённо заслужил тайтл-шот. Петру придётся серьёзно напрячься и, возможно, даже больше, чем со Стерлингом.

Ти Джей Диллашоу

Если бы Пётр выиграл матч-реванш, следующий бой был бы точно против Ти Джея Диллашоу. И это было бы прекрасно. Как все сейчас любят говорить, ситуация «win-win» как для болельщиков, так и для самих бойцов. Но, к сожалению, Ти Джей сейчас проходит реабилитацию после операции на ногу. И потому нам просто остаётся мечтать, что их поединок когда-нибудь состоится.

Коди Гарбрандт

Один из самых ярких бойцов дивизиона. Он может дать шоу как внутри, так и за пределами октагона. Такие бойцы, как Коди Гарбрандт — это редкая находка, бриллиант индустрии. Но его позиции не настолько крепки, как в 2016 году, когда он деклассировал Доминика Круза и стал чемпионом UFC. В 2017 и 2018 годах позиции американца пошатнул Ти Джей Диллашоу двумя нокаутами. К тому же Коди проиграл в этом году Робу Фонту.

Так у него накопилось четыре проигрыша за последние пять схваток. В результате Гарбрандт располагается на седьмом месте в рейтинге наилегчайшего веса. Он стоит позади Марлона Мораеса, у которого также четыре поражения в пяти последних боях. Поэтому этот вариант можно отметать. Да и с трудом верится, что No Love согласится выйти в октагон на коротком уведомлении за один месяц до турнира.

Мераб Двалишвили

А почему бы и нет? Друг Алджэмейна Стерлинга, тем более из Грузии, которая, мягко говоря, не дружит с Россией в геополитическом пространстве. В недавнем интервью он признал, что ему неприятен Пётр как личность. А за такие слова нужно отвечать делом. Он показал класс, нокаутировав во втором раунде Марлона Мораеса в только что прошедшем UFC 266. Стоит напомнить, что Двалишвили за тот перформанс получил бонус за лучшее выступление вечера.

Сейчас Мераб идёт с серией из семи побед, которые одержаны строго в рамках UFC, что только прибавляет грузину веса. Тем более после победы над бразильцем он точно должен подняться со своей 11-й позиции и обойти Мораеса, стоящего на шестом месте.

Топ-5 выглядит сейчас следующим образом: Ян, Диллашоу, Сэндхаген, Фонт, Альдо. Зная про амбиции и голод побед грузина, хочется верить в то, что он вполне может согласиться выйти на титульный бой в сжатые сроки. Таким образом удастся поддержать историю вражды между Яном и Стерлингом и не придётся придумывать новую. К тому же Мераб говорил, что хочет завоевать пояс, но не будет драться за него против своего друга Алджо. Почему бы это не сделать в бою с Яном?

Роб Фонт

№4 в наилегчайшем весе. В мае этого года он разобрал Коди Гарбрандта. Но Роб отстранён на 180 дней по медицинским показаниям, из-за чего он сидит без контракта на следующий бой. То есть Фонт сможет выйти в октагон не раньше конца ноября.

При всём при этом является очень достойной заменой Стерлингу, особенно если учитывать, что он бросал вызов Петру после победы над Гарбрандтом. То есть, если снять с Фонта дисквалификацию, вероятно, он согласится на бой за пояс, тем более с Яном, едва ли не самым желаемым оппонентом во всём дивизионе по версии большинства бойцов.

Собственно, Фонт является универсальным бойцом, сочетающим в себе ударную и борцовскую технику одинаково хорошо. Несмотря на то что ему 34 года, Роб очень выносливый боец. За последние три года американец провёл четыре схватки, которые он выиграл. Между прочим, три из них прошли полную дистанцию. Потенциально очень достойная и в то же время опасная замена. Петру будет очень тяжело с таким вязким соперником.

Жозе Альдо

Один из самых уважаемых бойцов в дивизионе. Альдо 35 лет, и годы берут своё. Из всего перечня бразилец кажется самым проходным оппонентом для Петра, тем более наш боец без особых проблем разобрался с легендой ММА. За выслуги прошлых лет Альдо заслуживает заполучить тайтл-шот авансом. К тому же он идёт на высоком пятом месте в рейтинге одной из самых конкурентных весовых категорий. А это дорогого стоит. Но согласится ли Жозе выйти на титульник на коротком уведомлении? Напомним, в последний раз он выходил в октагон в августе этого года.

Генри Сехудо

Самый нереальный, но вместе с тем самый идеальный. У них также есть своя история, которую трудно забыть. Если вы забыли, то они постоянно поддевают друг друга в соцсетях. А как мы знаем, вражда является идеальной почвой для раскрутки схватки. А здесь ничего не нужно придумывать, уже и так всё готово. Хотя тут всё упирается в несколько «но». Генри ушёл из ММА более года назад. Это много, потому упираемся во второе «но». Сам по себе годовой простой — это не так уж и много, но за один месяц невозможно набрать пиковые кондиции. Вот почему этот бой самый нереальный наряду с Ти Джеем Диллашоу, проходящим реабилитацию.

К сожалению, снятие Стерлинга — это плохо по ещё одной причине. Кроме того, что пояс регулярного чемпиона сохранится у Алджэмейна, наш боец потеряет в деньгах, так как он однозначно потеряет в количестве PPV. Тем более Ян — Стерлинг — это вражда всерьёз и надолго. А это то, что любит публика. На раскрутку боя до таких оборотов, каких достигли Пётр и Алджэмейн, одного месяца недостаточно. Поэтому UFC 267 рискует не стать самым масштабным и крутым турнирном осени. А всё потому, что один бумажный чемпион не захотел расставаться со своим поясом.