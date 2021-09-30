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Стерлинг: UFC пришлось вводить титул временного чемпиона по вине Петра Яна

Стерлинг: UFC пришлось вводить титул временного чемпиона по вине Петра Яна
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг считает, что именно Пётр Ян виноват в том, что организации пришлось ввести бой за временный титул чемпиона.

«Всей этой ситуации можно было избежать. Я надеюсь, что фанаты, у которых есть мозг, понимают, что вся весовая категория в UFC оказалась в такой ситуации только по вине Петра Яна. Он не смог выиграть бой, несмотря на доминирование. Он надрал мне зад. Это факт. Так что виноват только он сам и его глупость. Мне жаль, что этот недоумок не соблюдал правила», — сказал Стерлинг в эфире программы MMA Hour.

Напомним, бой за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе с участием Яна и Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещенный удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья, из-за чего и был назначен бой за временный титул.

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