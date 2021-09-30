Майкл Пейдж: не думаю, что Лима достиг большого прогресса со времён нашего первого боя

Боец Bellator Майкл Пейдж поделился мыслями о реванше с Дугласом Лимой, который пройдёт на турнире Bellator 267.



«Я не думаю, что он сильно изменился за эти годы. Думаю, что это человек, который достиг успеха в том стиле, который он использует, так что он не станет учиться новым трюкам. Он застрял, попал в тупик. У него есть свой подход к боям. Не думаю, что он добился большого прогресса с тех пор.



Что касается меня, то считаю, что я стал в 10 раз быстрее, в 10 раз сильнее. Я чувствую себя просто прекрасно перед этим боем. Многие бойцы ходят как зомби из-за усталости, но у меня много энергии, пусть весогонка и продолжается. Я прекрасно себя чувствую», — приводит слова Майкла Пейджа Cage Side Press.