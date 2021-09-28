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Bellator 267: Дуглас Лима — Майкл MVP Пейдж 2, где смотреть турнир, когда состоится бой-реванш, 01 октября 2021 года

Bellator 267: Лима — Пейдж 2. Бразилец деклассировал Венома, британец устроит войну. LIVE!
Игорь Брагин
Bellator 267: Дуглас Лима — Майкл MVP Пейдж 2
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Главные подробности эпичного реванша легендарного MVP — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на «SSE Arena» состоится турнир Bellator 267. В главном событии состоится бой-реванш Дугласа Лимы и Майкла Пейджа. В первом поединке Веном потерпел сокрушительное, первое в его карьере поражение нокаутом во втором раунде.

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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию вечера единоборств, в котором запланировано 12 поединков, два из которых – женские.

Когда и во сколько смотреть Bellator 267: Лима — MVP 2 Где смотреть Bellator 267: Лима — MVP 2 Полный кард Bellator 267: Лима — Пейдж 2
Live Игорь Брагин

После единственного поражения от Дугласа Лимы Веном вышел на серию из пяти впечатляющих побед. Предлагаем вам вспомнить поединок, в котором Майкл продемонстрировал яростное желание проложить себе кратчаший путь к реваншу с Лимой. Посмотрите, на что был способен MVP, лишь бы добраться до Дугласа. Есть ощущение, что у бразильца будут проблемы…

Веном наказал соперника за опущенные руки. Хай-кик — и носа как не бывало. Видео Веном наказал соперника за опущенные руки. Хай-кик — и носа как не бывало. Видео
10:17 Игорь Брагин

Когда и во сколько смотреть Bellator 267: Лима — MVP 2

Турнир Bellator 267: Лима — Пейдж 2 начнёт 1 октября 2021 года в 23:00 по московскому времени.

10:17 Игорь Брагин

Где смотреть Bellator 267: Лима — MVP 2

Прямую трасляцию боя-реванша Дуглас Лима — Майкл Веном Пейдж 2 можно посмотреть на мультимедийной платформе Окко ТВ.

10:14 Игорь Брагин

Первый бой: Лима жёстко наказал Венома за понты

Майкл Пэйдж – один из самых ярких бойцов смешанных единоборств. 33-летний британец по прозвищу Веном начинал как кикбоксёр, но после череды успешных турниров перешёл в ММА ради высоких заработков. После серии профессиональных побед Венома подписал Bellator.

Майкл прославился своим крайне неуважительным отношением к соперникам. Доминируя, он не просто расправлялся с ними, а буквально глумился. Кривляния и ужимки были его фирменным стилем. Но всё изменилось 11 мая 2019 года, когда в октагон с ним вышел Дуглас Лима… Подробности в материале обозревателя «Чемпионата» Александра Фролова

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10:13 Игорь Брагин

Полный кард Bellator 267: Лима — Пейдж 2

Основной кард:

  • Дуглас Лима — Майкл Пейдж
  • Леа Маккорт — Джессика Борга
  • Роб Уайтфорд — Эндрю Фишер
  • Ивс Ланду — Тим Уайлд
  • Люк Трейнер — Яник Бахати

Предварительный кард:

  • Льюис Лонг — Майкл Дюбуа
  • Кейн Муса — Дэйви Галлон
  • Элина Каллиониду — Петра Касткова
  • Чарли Лири — Бенджамин Брандер
  • Фабакари Диатта — Натан Роуз
  • Хуршед Кахоров — Джейр Джуниор
  • Джейк Грант — Натан Джонс
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Теги Бокс/ММА Bellator Bellator Майкл Пейдж •••

Заглавное фото: facebook.com/BellatorMMA

Источник: «Чемпионат»

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