Bellator 267: Лима — Пейдж 2. Бразилец деклассировал Венома, британец устроит войну. LIVE!

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на «SSE Arena» состоится турнир Bellator 267. В главном событии состоится бой-реванш Дугласа Лимы и Майкла Пейджа. В первом поединке Веном потерпел сокрушительное, первое в его карьере поражение нокаутом во втором раунде.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию вечера единоборств, в котором запланировано 12 поединков, два из которых – женские.
После единственного поражения от Дугласа Лимы Веном вышел на серию из пяти впечатляющих побед. Предлагаем вам вспомнить поединок, в котором Майкл продемонстрировал яростное желание проложить себе кратчаший путь к реваншу с Лимой. Посмотрите, на что был способен MVP, лишь бы добраться до Дугласа. Есть ощущение, что у бразильца будут проблемы…
Когда и во сколько смотреть Bellator 267: Лима — MVP 2
Турнир Bellator 267: Лима — Пейдж 2 начнёт 1 октября 2021 года в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть Bellator 267: Лима — MVP 2
Прямую трасляцию боя-реванша Дуглас Лима — Майкл Веном Пейдж 2 можно посмотреть на мультимедийной платформе Окко ТВ.
Первый бой: Лима жёстко наказал Венома за понты
Майкл Пэйдж – один из самых ярких бойцов смешанных единоборств. 33-летний британец по прозвищу Веном начинал как кикбоксёр, но после череды успешных турниров перешёл в ММА ради высоких заработков. После серии профессиональных побед Венома подписал Bellator.
Майкл прославился своим крайне неуважительным отношением к соперникам. Доминируя, он не просто расправлялся с ними, а буквально глумился. Кривляния и ужимки были его фирменным стилем. Но всё изменилось 11 мая 2019 года, когда в октагон с ним вышел Дуглас Лима… Подробности в материале обозревателя «Чемпионата» Александра Фролова
Полный кард Bellator 267: Лима — Пейдж 2
Основной кард:
- Дуглас Лима — Майкл Пейдж
- Леа Маккорт — Джессика Борга
- Роб Уайтфорд — Эндрю Фишер
- Ивс Ланду — Тим Уайлд
- Люк Трейнер — Яник Бахати
Предварительный кард:
- Льюис Лонг — Майкл Дюбуа
- Кейн Муса — Дэйви Галлон
- Элина Каллиониду — Петра Касткова
- Чарли Лири — Бенджамин Брандер
- Фабакари Диатта — Натан Роуз
- Хуршед Кахоров — Джейр Джуниор
- Джейк Грант — Натан Джонс
- 28 сентября 2021
-
10:41
-
10:25
-
09:49
-
07:24
-
03:31
-
00:36
- 27 сентября 2021
-
23:52
-
22:54
-
21:50
-
20:21
-
19:37
-
18:08
-
16:51
-
16:11
-
15:00
-
14:45
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
12:17
-
11:02
-
10:19
-
09:50
-
09:50
-
06:53
-
05:14
-
04:55
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
00:00
- 26 сентября 2021
-
23:16
-
22:11
-
21:24
-
20:13