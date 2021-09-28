Bellator 267: Лима — Пейдж 2. Бразилец деклассировал Венома, британец устроит войну. LIVE!

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на «SSE Arena» состоится турнир Bellator 267. В главном событии состоится бой-реванш Дугласа Лимы и Майкла Пейджа. В первом поединке Веном потерпел сокрушительное, первое в его карьере поражение нокаутом во втором раунде.

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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию вечера единоборств, в котором запланировано 12 поединков, два из которых – женские.