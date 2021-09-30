Лима: Пейдж — очень хитрый, подобрать похожего спарринг-партнёра невозможно

Известный боец Bellator Дуглас Лима поделился ожиданиями от своего второго боя с Майклом Пейджем. Бразильский и британский бойцы подерутся в ночь на 2 октября на турнире Bellator 267.



«Пейдж — загадка, которую я должен разгадать, но я это уже делал. Конечно, он очень хитрый, подобрать похожего спарринг-партнёра просто невозможно. Мне просто дождаться шанса для решающего удара, как я и сделал в прошлый раз. Нужно набраться терпения и вновь не поддаться на его трюки и танцевальные штучки.



Почти все соперники Пейджа попадаются на его финты. Они злятся и опускают руки, на чём он их ловит. Но я всегда сосредоточен на себе. Мои руки будут оставаться наверху все время, я намерен бороться и ловить его на удар. Бой не продлится больше трёх раундов», — цитирует Лиму MMAJunkie.