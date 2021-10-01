Джоджуа высказалась о словесной перепалке Чимаева с Хабибом

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, поделилась мыслями о словесной перепалке бойца UFC Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Чимаев пообещал «порвать» Нурмагомедова.

«В чём был смысл перепалки Чимаева с Хабибом и его братьями? Эту тему с ним не обсуждала. В это я не собираюсь лезть. Но было интересно понаблюдать за этим, читать. Я вообще не поняла, из-за чего всё началось. В плане пиара, конечно, прикольно вышло. Но так неприятно, что люди ссорятся.

Единственное мнение, которое я имею по данному поводу, – это всё не имело смысла. На пустом месте конфликт. Не думаю, что Хамзат или сторона Хабиба делали что-то ради пиара», — приводит слова Лианы Eurosport.ru.