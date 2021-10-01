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2 октября состоится турнир ММА Серия-41: MMA Live 9

2 октября состоится турнир ММА Серия-41: MMA Live 9
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2 октября в Германии, в городе Риза, состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-41: MMA Live 9. В главном событии турнира встретятся немецкий боец Алишер Абудллоев и француз Сулейман Бухата. В соглавном бою встретятся немец Рамон Эмилио Мартинес и россиянин Александр Белов.

ММА Серия-41: MMA Live 9. Файткард турнира

Сулейман Бухата (Франция) — Алишер Абдуллоев (Германия)
Рамон Эмилио Мартинес (Германия) — Александр Белов (Россия)
Арчил Тазиашвили (Грузия) — Абубакр Сабиров (Германия)
Зураби Пирцхелиани (Грузия) — Владимир Холоденко (Германия)
Финал Гран-при
Мурат Мальсагов (Германия) — Сеад Кахрович (Германия)
Аднан Алич (Сербия) — Александр Ханин (Россия)
Ян Веселик (Чехия) — Маркус Кроненбергер (Германия)
Иса Кушанашвили (Германия) — Назриддин Исаков (Германия) (Полуфинал Гран-при 1)
Петр Стриз (Чехия) – Гела Мзекалашвили (Германия) (Полуфинал Гран-при 2)
Азиз Тайфур (Германия) — Ибрагим Ахмад (Германия).

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