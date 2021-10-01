2 октября состоится турнир ММА Серия-41: MMA Live 9

2 октября в Германии, в городе Риза, состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-41: MMA Live 9. В главном событии турнира встретятся немецкий боец Алишер Абудллоев и француз Сулейман Бухата. В соглавном бою встретятся немец Рамон Эмилио Мартинес и россиянин Александр Белов.



ММА Серия-41: MMA Live 9. Файткард турнира



Сулейман Бухата (Франция) — Алишер Абдуллоев (Германия)

Рамон Эмилио Мартинес (Германия) — Александр Белов (Россия)

Арчил Тазиашвили (Грузия) — Абубакр Сабиров (Германия)

Зураби Пирцхелиани (Грузия) — Владимир Холоденко (Германия)

Финал Гран-при

Мурат Мальсагов (Германия) — Сеад Кахрович (Германия)

Аднан Алич (Сербия) — Александр Ханин (Россия)

Ян Веселик (Чехия) — Маркус Кроненбергер (Германия)

Иса Кушанашвили (Германия) — Назриддин Исаков (Германия) (Полуфинал Гран-при 1)

Петр Стриз (Чехия) – Гела Мзекалашвили (Германия) (Полуфинал Гран-при 2)

Азиз Тайфур (Германия) — Ибрагим Ахмад (Германия).