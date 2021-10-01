2 октября состоится турнир ММА Серия-41: MMA Live 9

2 октября в Германии, в городе Риза, состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-41: MMA Live 9. В главном событии турнира встретятся немецкий боец Алишер Абудллоев и француз Сулейман Бухата. В соглавном бою встретятся немец Рамон Эмилио Мартинес и россиянин Александр Белов.
ММА Серия-41: MMA Live 9. Файткард турнира
Сулейман Бухата (Франция) — Алишер Абдуллоев (Германия)
Рамон Эмилио Мартинес (Германия) — Александр Белов (Россия)
Арчил Тазиашвили (Грузия) — Абубакр Сабиров (Германия)
Зураби Пирцхелиани (Грузия) — Владимир Холоденко (Германия)
Финал Гран-при
Мурат Мальсагов (Германия) — Сеад Кахрович (Германия)
Аднан Алич (Сербия) — Александр Ханин (Россия)
Ян Веселик (Чехия) — Маркус Кроненбергер (Германия)
Иса Кушанашвили (Германия) — Назриддин Исаков (Германия) (Полуфинал Гран-при 1)
Петр Стриз (Чехия) – Гела Мзекалашвили (Германия) (Полуфинал Гран-при 2)
Азиз Тайфур (Германия) — Ибрагим Ахмад (Германия).
- 1 октября 2021
-
19:29
-
18:15
-
17:54
-
16:12
-
15:46
-
14:06
-
13:20
-
12:49
-
12:15
-
11:43
-
11:02
-
10:07
-
09:35
-
04:06
-
00:25
- 30 сентября 2021
-
23:47
-
22:35
-
22:11
-
21:42
-
20:30
-
19:35
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
16:39
-
15:39
-
14:57
-
13:55
-
12:52
-
11:43
-
11:15
-
11:04
-
10:50
-
09:15