Сауль Альварес отреагировал на завершение карьеры Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес отреагировал на решение прославленного боксёра Мэнни Пакьяо завершить спортивную карьеру. Филиппинец планирует сконцентрироваться на политике.



«Это печально, но время пришло. Он много чего сделал для бокса, он великий боец. Легенда!» — цитирует Альвареса Marca.



Пакьяо — единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. В последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.