Боб Арум: Энтони Джошуа неспособен победить Усика

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что в потенциальном реванше Александра Усика и Энтони Джошуа победу одержит украинский боксёр.
«Усик обязан провести реванш с Энтони, и, как мне кажется, они могут придумывать какие угодно оправдания для Энтони, но он неспособен победить Усика. Конечно, может произойти случайность, и Джошуа победит Александра, но сейчас Усик намного лучший боксёр, чем Энтони. Усик легко перебоксирует Джошуа, который плохо знает, как драться с левшой.
Если они будут боксировать, то Усик одержит 10 побед в 10 боях. У Джошуа только один вариант — втянуть его в размен. Но если он сделает это, то откроет челюсть. Люди редко об этом говорят, но Джошуа так дерётся только потому, что у него слабый подбородок», — приводит слова Арума World Boxing News.
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