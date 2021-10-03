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Сантос единогласным решением победил Уокера в главном бою турнира UFC Вегас 38

Сантос единогласным решением победил Уокера в главном бою турнира UFC Вегас 38
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В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX прошёл турнир UFC Вегас 38. Главным событием вечера стало противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.

Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу. Для Тиаго эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 9 поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.

Ранее на турнире Антонина Шевченко техническим нокаутом проиграла представительнице Австралии Кейси О'Нилл. Латвиец русского происхождения Михаил Циркунов раздельным решением проирал поляку Кшиштофу Йотко.

UFC 2021. UFC Fight Night 193, Лас-Вегас, США
Тиагу Сантос (W) - Джонни Уокер
03 октября 2021, воскресенье. 04:10 МСК
Тиагу Сантос
Окончено
UD
Джонни Уокер
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