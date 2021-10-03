Сантос единогласным решением победил Уокера в главном бою турнира UFC Вегас 38

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX прошёл турнир UFC Вегас 38. Главным событием вечера стало противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.

Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу. Для Тиаго эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 9 поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.

Ранее на турнире Антонина Шевченко техническим нокаутом проиграла представительнице Австралии Кейси О'Нилл. Латвиец русского происхождения Михаил Циркунов раздельным решением проирал поляку Кшиштофу Йотко.