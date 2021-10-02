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Хабиб сфотографировался с именной футболкой «Манчествер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Хабиб сфотографировался с именной футболкой «Манчествер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
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В официальном «Твиттере» «Манчестер Юнайтед» разместили новый пост, показав экс-чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиб Нурмагомедова, сфотографировавшегося с именной футболкой клуба.

«Добро пожаловать на «Олд Траффорд», Хабиб», — говорится в приветственном обращении.

Фото можно посмотреть на странице «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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