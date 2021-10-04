Стерлинг: Пётр Ян — кусок дерьма. Я вернусь и жёстко его изобью

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг пообещал, что расправится с российским бойцом Петром Яном, как только залечит все свои травмы. Напомним, из-за проблем со здоровьем Стерлинг отказался от реванша с Яном, запланированного на 30 октября, Алджэмейна заменил Кори Сэндхаген.



«Я просто думаю, что этот парень — кусок дерьма. Не могу дождаться, когда буду избивать его. Я вернусь и очень жёстко его изобью. Я хочу с ним драться. И это будет жёсткое избиение», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.



В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещённый удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья, из-за чего и был назначен бой за временный титул.