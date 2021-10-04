2 октября в Германии, в городе Риза, состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-41: MMA Live 9. В рамках вечера боёв состоялось 11 поединков.



Результаты турнира ММА Серия-41: MMA Live 9



Алишер Абдуллоев (Германия) победил Сулеймана Бухата (Франция) удушающим приемом в 1-м раунде (1:00);

Рамон Эмилио Мартинес (Германия) победил Александра Белова (Россия) КО в 3-м раунде (0:13);

Абубакр Сабиров (Германия) победил Арчила Тазиашвили (Грузия) ТКО в 1-м раунде (3:12);

Владимир Холоденко (Германия) победил Зураби Пирцхелиани (Грузия) в финале гран-при 8 удушающим приемом в 3-м раунде (2:38);

Мурат Мальсагов (Германия) — Сеад Кахрович (Германия) удушающим приемом в 1-м раунде (1:16);

Александр Ханин (Россия) победил Аднана Алича (Сербия) удушающим приемом в 1-м раунде (1:19);

Ян Веселик (Чехия) победил Маркуса Кроненбергера (Германия) раздельным решением судей;

Азиз Тайфур (Германия) победил Ибрагима Ахмада (Германия) удушающим приемом в 1-м раунде (1:15);

Гела Мзекалашвили (Германия) победил Петра Стриза (Чехия) в полуфинале гран-при удушающим приемом в 1-м раунде (0:37);

Иса Кушанашвили (Германия) победил Назриддина Исакова (Германия) в полуфинале гран-при раздельным решением судей.