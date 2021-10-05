Конор Макгрегор заявил, что поднял стоимость UFC до $ 11 млрд

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор рассказал о своём вкладе в процветание UFC.
«Я делал это множество раз, что привело к приобретению компании за $ 4,2 млрд в 2016 году. Затем я пошёл дальше, подняв оценку компании почти до $ 11 млрд. На этой отметке она и находится на сегодняшний день. Невероятно!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
Ранее Порье заявил, что считает Конора величайшим панчером, с которым он когда-либо дрался.
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