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Порье заявил, что Макгрегор — величайший панчер, с которым он когда-либо бился

Порье заявил, что Макгрегор — величайший панчер, с которым он когда-либо бился
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мыслями о силе удара 33-летнего экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора. По мнению Дастина, Конор является самым сильным панчером, с которым он когда-либо сталкивался. Об этом сообщили в Daily Mail, сославшись на интервью Порье для канала Valuetainment в YouTube.

Порье и Макгрегор встречались трижды за время карьеры. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде. Третий бой прошёл также в 2021 году в ночь с 10 на 11 июля и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.

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