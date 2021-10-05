Порье заявил, что Макгрегор — величайший панчер, с которым он когда-либо бился

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мыслями о силе удара 33-летнего экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора. По мнению Дастина, Конор является самым сильным панчером, с которым он когда-либо сталкивался. Об этом сообщили в Daily Mail, сославшись на интервью Порье для канала Valuetainment в YouTube.



Порье и Макгрегор встречались трижды за время карьеры. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде. Третий бой прошёл также в 2021 году в ночь с 10 на 11 июля и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.