Эл Яквинта рассказал, почему Ислама Махачева нельзя сравнивать с Хабибом

Известный боец ММА Эл Яквинта поделился ожиданиями от поединка Ислама Махачева и Дэна Хукера. Бой состоится 30 октября.



«Думаю, Дэн может удивить многих своей борьбой. Это очень хороший боец — высокий, знающий, как использовать дистанцию и преимущество в длине рук и ног. Его колени летят из ниоткуда, нужно быть очень осторожным. Вдобавок он здорово защищается в партере.



Можно ли сравнить Ислама с Хабибом? Ислам не настолько доминирует в боях, хотя с Добером у него всё получилось. Это было выступление уровня Хабиба. Правда, я вспоминаю тейкдаун с Мозесом. Не верю, что Хабиба могли бросить так же», — рассказал Яквинта в эфире Submission Radio.



Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). В последнем поединке Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

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