«Очередное тело». Хукер высказался о Махачеве

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер поделился мнением о россиянине Исламе Махачеве, с которым он проведёт бой на турнире UFC 267.

«Ислам отчасти обладает некой таинственностью Хабиба. В нескольких последних выступлениях он действительно доминировал. Я тренировался с Дрю Добером, и Ислам провёл с ним довольно убедительный бой.



У него есть определённый набор навыков, но я хочу стать первым бойцом, который заставит его выглядеть обычным человеком. В конце концов, мы все просто люди. Кто-то может говорить, что он непобедимый. Но у всех идёт кровь, все устают и получают травмы. Я знаю, что могу справиться с любым. Для кого-то он загадочный, весь таинственный и непобедимый, для меня — ещё одно тело», — сказал Хукер на канале TheMacLife в YouTube.