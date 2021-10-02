«Очередное тело». Хукер высказался о Махачеве

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер поделился мнением о россиянине Исламе Махачеве, с которым он проведёт бой на турнире UFC 267.
«Ислам отчасти обладает некой таинственностью Хабиба. В нескольких последних выступлениях он действительно доминировал. Я тренировался с Дрю Добером, и Ислам провёл с ним довольно убедительный бой.
У него есть определённый набор навыков, но я хочу стать первым бойцом, который заставит его выглядеть обычным человеком. В конце концов, мы все просто люди. Кто-то может говорить, что он непобедимый. Но у всех идёт кровь, все устают и получают травмы. Я знаю, что могу справиться с любым. Для кого-то он загадочный, весь таинственный и непобедимый, для меня — ещё одно тело», — сказал Хукер на канале TheMacLife в YouTube.
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