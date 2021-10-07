Исмаилов рассказал, при каких условиях он не станет драться с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каких условиях он не станет драться с Владимиром Минеевым. Их поединок должен состояться 16 октября в Сочи.
«Если Минеев сменит веру, он станет мне братом-мусульманином, и уже драться мы с ним никогда не будем. Тогда боя точно не будет, и никакие деньги не решат этот вопрос. Да, я понимаю, что это спорт, но для меня это всегда было проблемой. Наш пророк сказал – мусульманин мусульманину брат, а я с братьями и друзьями не дерусь. Я с братьями и друзьями не дерусь. Это мои принципы», — сказал Магомед Исмаилов в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.
На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
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