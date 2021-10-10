Леннокс Льюис рассказал, что помогло Фьюри одержать победу над Уайлдером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льиюс отреагировал на победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером в их третьей схватке. Британец, комментировавший схватку в рингсайде, восхитился всем произошедшим.

«Что за бой! Мы видели их первый поединок. Он был прекрасен. Вторая встреча получилась даже лучше. Но третья просто высший класс. Фьюри шёл за победой, но Уайлдер тоже хотел победить. Оба обладают огромным сердцем, оба настоящие воины. Великий бой, я очень доволен.

Что стало ключом к победе Фьюри? Он много нависал на сопернике, давил его своим весом, и при этом он шёл вперёд, постоянно выбрасывая удары", — сказал Льюис в интервью, размещённом на канале FightHub TV в YouTube.