Тактаров: Фьюри — шоумен. Была возможность упасть — он и упал, чтобы добавить бою красоты

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о завершившемся чемпионском бое между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

«Тайсон Фьюри тот ещё шоумен. Была возможность упасть — он и упал, чтобы добавить бою красоты. Типа, посмотрите, какой я стойкий. Второй раз он чуть словил в голову и, скорее всего, мало что почувствовал, но тоже упал, хотя мог и не падать. А вот Уайлдер в первый же его раз упал по-настоящему.



Весь бой шёл волнами: Тайсон даёт Уайлдеру поработать раунд, потом висит на нём всем телом, после чего начинает бить. Ну в третьем раунде не получилось нокаутировать. Такая ситуация повторялась три раза в течение боя, если не ошибаюсь.



Ещё раз такая же горка была с седьмого на восьмой раунд, а затем в концовке боя. В 10-м раунде было уже всё понятно, а в 11-м раунде Фьюри уже выложился и Уайлдера добил.



Всё, что делал Тайсон, я бы абсолютно так же делал, прямо один в один. Даёт работать, даёт устать, потом на нём висит и легко и красиво избивает», — сказал Тактаров в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».