Тактаров: Фьюри — шоумен. Была возможность упасть — он и упал, чтобы добавить бою красоты

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о завершившемся чемпионском бое между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
«Тайсон Фьюри тот ещё шоумен. Была возможность упасть — он и упал, чтобы добавить бою красоты. Типа, посмотрите, какой я стойкий. Второй раз он чуть словил в голову и, скорее всего, мало что почувствовал, но тоже упал, хотя мог и не падать. А вот Уайлдер в первый же его раз упал по-настоящему.
Весь бой шёл волнами: Тайсон даёт Уайлдеру поработать раунд, потом висит на нём всем телом, после чего начинает бить. Ну в третьем раунде не получилось нокаутировать. Такая ситуация повторялась три раза в течение боя, если не ошибаюсь.
Ещё раз такая же горка была с седьмого на восьмой раунд, а затем в концовке боя. В 10-м раунде было уже всё понятно, а в 11-м раунде Фьюри уже выложился и Уайлдера добил.
Всё, что делал Тайсон, я бы абсолютно так же делал, прямо один в один. Даёт работать, даёт устать, потом на нём висит и легко и красиво избивает», — сказал Тактаров в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».
- 10 октября 2021
-
18:06
-
17:31
-
17:04
-
16:38
-
16:07
-
15:36
-
15:14
-
14:38
-
13:48
-
13:15
-
12:58
-
12:32
-
12:28
-
12:21
-
12:01
-
11:44
-
11:38
-
11:26
-
11:17
-
11:01
-
10:59
-
10:40
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:48
-
09:44
-
09:37
-
09:34
-
09:26