Деонтей Уайлдер сломал руку и получил ещё несколько травм в бою с Тайсоном Фьюри

Малик Скотт, тренирующий Деонтея Уайлдера, рассказал о состоянии своего подопечного после поединка с Тайсоном Фьюри. Напомним, Уайлдер был нокаутирован в 11-м раунде, по окончании боя его отправили в больницу.



«Да, мы обратились к врачу, но в целом всё в порядке. Деонтей сломал руку и рассёк губу. Ещё у него сломан палец или костяшка, что-то в этом роде», — приводит слова Скотта The Mirror.



На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.



В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.