«За 57 лет не видел таких великолепных боёв». Главное из пресс-конференции Фьюри — Уайлдер

В ночь с 9 на 10 октября Тайсон Фьюри завершил трилогию с Деонтеем Уайлдером победой Цыганского короля нокаутом в 11-м раунде. Несмотря на то что Деонтей Уайлдер отправился в больницу после проигранного боя Тайсону Фьюри, пресс-конференция состоялась, хотя и с небольшой задержкой. Ниже приведены ключевые цитаты участников боя и его организаторов.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри

«Сегодня мы увидели историю бокса. Для меня этот бой — лучшее, что я когда-либо смотрел в супертяжёлом весе. Моим единственным сожалением является то, что британские болельщики не смогли попасть на этот бой. Хотя атмосфера была чудесной, но с британцами она могла бы стать ещё более яркой.



Он (Фьюри) потрясающий человек и спортсмен. Бокс должен гордиться им и тем, что он сделал, а также Деонтеем Уайлдером, так как оба бойца закатили настоящую бойню»

Боб Арум, владелец промоутерской компании Top Rank

«Прежде всего я бы хотел извиниться перед теми болельщиками, которые потратили свои деньги, чтобы увидеть этот скучный бой.



Слушайте, я занимаюсь организацией боксёрских поединков на протяжении 57 лет. И честно признаюсь, что никогда не видел таких великолепных боёв в супертяжёлом весе. И я так горжусь тем парнем, сидящим справа от меня (указывает на Фьюри), за то, что он сегодня показал. Он истинный боец».

Шугар Хилл, тренер Тайсона Фьюри:

«По мне, это самый захватывающий бой в истории бокса, особенно в супертяжёлом весе. Сегодня мы увидели двух гигантов бокса, шедших напролом и отправляющих в нокдаун друг друга.



Но я должен отдать должное Деонтею Уайлдеру и его команде, тренеру Малику Скотту, который продвинул Деонтея на следующий уровень. Сегодня мы увидели другого Уайлдера, он очень изменился по сравнению с прошлыми боями. С таким боем можно убедиться, насколько бокс велик и то, что бокс вернулся»

Далее на вопросы отвечал только Фьюри:

О четвёртом раунде, когда он дважды оказался в нокдауне

«Положение было непростым. Я провёл три боя с самым опасным панчером современности. И он поймал меня дважды в четвёртом раунде. Но в тот момент я не думал, что всё окончено для меня. Внутри себя я говорил: «Окей, хороший удар. Но я вернусь за тобой через минуту». И я вернулся.

Я был в полном порядке, когда рефери отсчитывал. Это бокс и такова жизнь на самом деле. Это не о том, сколько раз ты падаешь и сколько раз ты проигрываешь, важно, как ты возвращаешься в игру».

О своём месте в истории бокса

«Как я ранее говорил, не могу драться с людьми из прошлого. Поэтому не могу выражать неуважение в их адрес. Я могу сражаться только с теми, кто дерётся в мою эру, что и делаю на протяжении всей своей жизни.

Мне не нравится соревноваться с бойцами из прошлого, потому что это на уровне фантастики. Только могу сказать, что являюсь линейным чемпионом в своей эре. Единственное, что мне по силам, это бить лучших бойцов в своей эпохе. И я это делаю, поэтому я лучший в своей эре.

Я считаю себя главным бойцом поколения. Мне жаль тех бойцов, которым приходится иметь со мной дело».

О Деонтее Уайлдере

«Он действительно изменился. Смена тренера не прошла бесследно. Это был другой бой. Он очень отличался от обеих встреч, прибавив в весе. Уверен, что я поспособствовал ему в этом. Он бил очень жёстко.

Знаете, все обвинения, что он выдвинул в мой адрес ради раскрутки очередного боя, остались. Мы сражались в ринге как воины. И после боя я подошёл к нему пожать руку и сказать «Молодец!», на что он ответил: «Нет, я не уважаю тебя».

Я ему сказал: «Но как ты смеешь говорить, что я жульничал, когда ты понимаешь глубоко внутри себя и твоя команда знает, что тебя побили в честном бою?!»

Он повёл себя как жалкий неудачник, не умеющий проигрывать достойно. И я уверен, что буду и дальше сталкиваться с такими людьми».

Об окончании карьеры

«Не собираюсь думать о боксе в ближайшее время. Как говорил ранее, я собираюсь насладиться победой, потому что я не успел отпраздновать свой триумф во второй схватке из-за того, что мы улетели домой на следующий день. Эта победа также заслуженная, поэтому я собираюсь насладиться ею по максимуму».

О депрессии

«Надеюсь, что не впаду в неё. Постараюсь сохранять позитивный настрой, быть сфокусированным на счастливых мгновениях и благодарным богу, давшему мне жизнь. Я ему многим обязан, он дал мне всё, о чём я его просил».