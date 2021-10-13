Фёдор Емельяненко: не мстил за брата с КроКопом. Это придумали, приплели

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о поединке с хорватским спортсменом Мирко КроКопом Филиповичем.



КроКопа мне было интересно переработать, перебить на его территории. Я подготовился, старался его именно передумать. Я видел, как Марк Колман с ним бился. Колман, конечно, сильный в добивании лёжа, переводы в партер. Но с Мирко он кинулся раз, кинулся два, тот его на ногах пропускает, бегает от него, и Марк Колман почувствовал себя таким бычком на привязи, которого за кольцо водят, и он ничего не может. Мирко его разбил просто. Но против меня эта тактика не сработала.



Я не мстил за брата в том бою. Это придумали, прилепляют к этой истории. Эмоции я стараюсь не включать. Я выходил биться за себя, за свою страну. Выходили россиянин и хорват. Японцы такую, очень нехорошую историю сделали… Хотели, чтобы Мирко стал чемпионом. Вот мне и пришлось с ним зарубиться», — сказал Емельяненко в рамках документального сериала «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора».



Сериал, повествующий о жизненном пути атлета, приурочен к первому за шесть лет бою Фёдора Емельяненко в России. На турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на «ВТБ-Арене» в Москве, Последний Император сразится с Тимоти Джонсоном.



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