Бой Минеев – Исмаилов 2: онлайн-трансляция боя-реванша начнётся в 23:00 мск

16 октября 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena состоится поединок между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя между Минеевым и Исмаиловым стартует не раньше 23:00 мск.



Это будет вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей. На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.



Напомним, Исмаилов и Минеев враждуют между собой на протяжении нескольких лет. Они несколько раз дрались вне октагона и регулярно оскорбляют друг друга.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.