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«Величайшая трилогия всех времен». Фьюри ответил на заявление Уайлдера по их бою

«Величайшая трилогия всех времен». Фьюри ответил на заявление Уайлдера по их бою
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Британский боксёр Тайсон Фьюри отреагировал на заявление американца Деонтея Уайлдера после их третьего боя за чемпионский пояс WBC.

В четверг, 14 октября, Уайлдер опубликовал в своих социальных сетях текст, посвящённый его бою с Фьюри. Это стало его первым официальным заявлением после поражения в чемпионском поединке. Деотей пофилософствовал и поблагодарил всех тех, кто был причастен к организации всех трёх боёв с Фьюри.

«Величайшая трилогия всех времён», — так Фьюри отреагировал на слова Уайлдера.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

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