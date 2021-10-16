Чудинов победил Миттага техническим нокаутом в главном бою турнира в Казани

Российский боксёр Фёдор Чудинов одержал победу над немцем Ронни Миттагом в главном бою турнира, который прошел в Казани.

Чудинов выиграл техническим нокаутом, так как Миттаг не вышел на 3-й раунд из-за травмы. Таким образом, Федор стал чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» во втором среднем весе.

Для 27-летнего Чудинова это 25-я победа на профессиональном ринге при 2 поражениях. 31-летний Миттаг потерпел 5-е поражение при 31-й победе.

Полный кард турнира:

Федор Чудинов — Ронни Миттаг (весовая категория до 76,2 кг): победа Чудинова техническим нокаутом в 3-м раунде;

Эдгар Гукасян — Габриэль Анхель Ледесма (до 69,85 кг): победа Гукасяна техническим нокаутом во 2-м раунде;

Фатима Дудиева — Соледад Маседо (до 53,525 кг): победа Дудиевой единогласным решением судей;

Рустам Исламов — Хусан Юлдашев (до 72, 6 кг): победа Исламова техническим нокаутом во 2-м раунде;

Таир Келехсаев — Александр Степанов (свыше 90,8 кг): победа Келехсаева нокаутом во 2-м раунде;

Али Тургуналиев — Лоикчон Хочиев (до 69,85 кг): победа Тургуналиева единогласным решением судей;

Марифат Касымов — Эдуард Авджян (свыше 90,8 кг): победа Касымова раздельным решением судей;

Антон Зайцев — Гия Торчинава (до 90,7 кг): победа Зайцева нокаутом в 1-м раунде;

Николай Рыбаков — Степан Назаров (до 81 кг): победа Рыбакова раздельным решением судей;

Нурлан Сафаров — Азамат Галиев (до 61,235 кг): победа Сафарова единогласным решением судей;

Айшат Басиров — Булат Шарафутдинов (до 57,153 кг): победа Басирова единогласным решением судей.