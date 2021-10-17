Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в третьем раунде

В Сочи на WoW Arena состоялся вечер единоборств. В главном бою сошлись представители средней весовой категории – 31-летний Владимир Минеев и 35-летний Магомед Исмаилов.



Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда. Уроженец Нижнего Тагила стал новым чемпионом UFC Fight Night в среднем весе.



Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).



Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.



15 октября бойцы прошли процедуру взвешивания. Вес Минеева составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84. Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в вес.