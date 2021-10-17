Исмаилов, скорее всего, завершит карьеру после поражения от Минеева

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, заявил, что, скорее всего, боец завершит карьеру после поражения от Владимира Минеева.

«Первоначальное ощущение, что мы на этом заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас», — сказал Рамзан Исмаилов на пресс-конференции.

Окончательное решение будет принято через пару дней.

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.

15 октября бойцы прошли процедуру взвешивания. Вес Минеева составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84. Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в вес.