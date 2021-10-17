Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майки Гарсия потерпел сенсационное поражение от Сандора Мартина

Майки Гарсия потерпел сенсационное поражение от Сандора Мартина
Комментарии

Во Фресно (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия. Американцу противостоял малоизвестный Сандор Мартин. Схватка прошла в промежуточном весе.

В первом раунде Майки попытался обозначить преимущество, но Мартин неожиданно неплохо работал на встречу и регулярно пробивал опасный правый сбоку на встречу. Это сбило наступательный ритм Гарсии. В середине боя Сандор уже владел преимуществом. Гарсия же не смог прибавить. В итоге, по завершению десяти раундов судьи решением большинства отдали победу испанцу — 95:95, 97:93, 97:93.

Гарсия потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021