Майки Гарсия потерпел сенсационное поражение от Сандора Мартина
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Во Фресно (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия. Американцу противостоял малоизвестный Сандор Мартин. Схватка прошла в промежуточном весе.
В первом раунде Майки попытался обозначить преимущество, но Мартин неожиданно неплохо работал на встречу и регулярно пробивал опасный правый сбоку на встречу. Это сбило наступательный ритм Гарсии. В середине боя Сандор уже владел преимуществом. Гарсия же не смог прибавить. В итоге, по завершению десяти раундов судьи решением большинства отдали победу испанцу — 95:95, 97:93, 97:93.
Гарсия потерпел второе поражение в профессиональной карьере.
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