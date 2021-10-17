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Минееву подарили породистого коня за победу в бою с Исмаиловым

Минееву подарили породистого коня за победу в бою с Исмаиловым
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Российскому бойцу смешанного стиля Владимиру Минееву подарили коня за победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105. Об этом сообщает ТАСС.

«После победы Минееву вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Он сможет забрать коня в Пятигорске», — говорится в сообщении источника.

Минеев одержал победу нокаутом в концовке третьего раунда.

Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и один завершил вничью.

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