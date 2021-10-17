Исмаилов объяснил, почему потерял сознание после нокаута в бою с Минеевым

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал потерю сознания во время поединка с соотечественником Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Исмаилов потерпел поражение нокаутом в третьем раунде, после чего долго не мог прийти в себя.
«Я потерял сознание от нехватки кислорода — не мог глотнуть полной грудью. Обычно такого со мной не случается. Я устаю, но могу продолжать работать и идти вперёд. Но в этот раз я не мог. Просто не мог дышать. Хотя не могу сказать, что были какие-то суперсложности», — сказал Исмаилов в своём «инстаграме».
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:
Это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.
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