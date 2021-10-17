«Слова на ринге — это ничто». Валуев высказался о трэш-токе Исмаилова

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о поведении 35-летнего Магомеда Исмаилова сразу после поражения в бою с 31-летним Владимиром Минеевым. Исмаилов в речи после поединка заявил, что не уважает Минеева как человека.

«Что касается трэш-тока Исмаилова перед боем, это тот случай, который мне нравится больше всего: оскорблявший проиграл — это справедливо. Поймите, слова на ринге — это ничто. Практически всегда побеждает тот, кто лучше подготовился. Другое дело, что оскорбления добавляют мотивации для победы. Минеев победил и всё доказал. Мне бойцы типажа Минеева нравятся гораздо больше.

Советую молодым бойцам искать причину ошибок оппонента, которые словесно пытались их вывести из себя. В этом не сильная, а слабая сторона того, кто словесно нападает. Просто надо понимать, что большая половина зала будет ждать, что оскорбляющий ответит за слова. Если уж ты начал такую игру, то надо готовиться вдвойне, чтобы не выглядеть уныло. Слава богу, что у Минеева всё получилось. Владимир сумел ответить по-мужски, во всех отношениях», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева: