Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Актёр Владимир Селиванов обратился к Исмаилову после его поражения нокаутом от Минеева

Актёр Владимир Селиванов обратился к Исмаилову после его поражения нокаутом от Минеева
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после поражения нокаутом, которое он потерпел в бою с соотечественником Владимиром Минеевым, записал специальное видеообращение, где поделился мыслями о собственном выступлении. Комментарий под ним оставил российский актёр Владимир Селиванов.

«Ты крутой», — написал Селиванов, обратившись к Магомеду.

Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:

Напомним, Исмаилов и Минеев встречались на ринге уже во второй раз. Ранее Магомед и Владимир бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и завершил один вничью.

Владимир и Магомед враждуют между собой на протяжении нескольких лет. Бойцы несколько раз дрались вне октагона и регулярно оскорбляют друг друга.

Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021