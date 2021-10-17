Актёр Владимир Селиванов обратился к Исмаилову после его поражения нокаутом от Минеева

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после поражения нокаутом, которое он потерпел в бою с соотечественником Владимиром Минеевым, записал специальное видеообращение, где поделился мыслями о собственном выступлении. Комментарий под ним оставил российский актёр Владимир Селиванов.
«Ты крутой», — написал Селиванов, обратившись к Магомеду.
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:
Напомним, Исмаилов и Минеев встречались на ринге уже во второй раз. Ранее Магомед и Владимир бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и завершил один вничью.
Владимир и Магомед враждуют между собой на протяжении нескольких лет. Бойцы несколько раз дрались вне октагона и регулярно оскорбляют друг друга.
- 17 октября 2021
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