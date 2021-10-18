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Александр Шлеменко выразил готовность подраться с Владимиром Минеевым

Александр Шлеменко выразил готовность подраться с Владимиром Минеевым
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Известный боец ММА Александр Шлеменко после победы над Артуром Гусейновым выразил готовность подраться с Владимиром Минеевым. Ранее Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в третьем раунде.

«Почему нет? Но маловероятно, что мы с ним подерёмся. Если, конечно, будет предложение, то почему нет? Вопрос: когда, где и на каких условиях. Конечно, это всё обсуждаемо. А так, если я сейчас начну вызывать: «Вова, давай, я тебя жду. Я иду за тобой». Нет, конечно. Не в таком контексте.

В моём бою с Гусейновым не хватило рубки для зрителей? Конечно. Так он не рубился. Он постоянно шёл назад, и, если честно, я ожидал, что он, наоборот, попрёт на меня, и мы будем работать на встречных курсах, и начнём рубиться. С самого же моего первого удара ногой в печень он встал к сетке. Вот и всё», — цитирует Шлеменко «Спорт-экспресс».

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