Аскрен рассказал, сколько времени ему нужно тренироваться, чтобы побить Джейка Пола

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен считает, что ему не под силу справиться с Джейком Полом в боксёрском поединке.
«Считаю ли я, что смогу побить Джейка Пола? Нет. Он прошёл равный бой с Тайроном Вудли. А я не способен выиграть у Вудли в боксе. Стоит сказать, что я в ММА всегда рассматривал стойку только как перевод в борьбу, не более того. Всё, о чём я думал, когда мы с соперником были на ногах — поиск выхода на тейкдаун.
Если мне дадут три года на тренировки, то да, может быть я и побью его. Даже после месяца занятий боксом к этому бою я уже начал делать вещи на руках, которые мне были не под силу во время моей карьеры в ММА. Я быстро учился. Но за три или шесть недель не подготовиться к Полу. У него отличные навыки в боксе, он очень силён. И при этом он не трус», — сказал Аскрен в эфире подкаста Криса Вайдмана.
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